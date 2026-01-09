Ekonomik ömrünü tamamlamış eski araçların hurdaya ayrılarak yerli üretimin canlandırılması hedefleniyor. Meclis gündemine taşınan yeni yasa teklifi, hem trafik güvenliğini artırmayı hem de sıfır araç alımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Özellikle 25 yaş üstü araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu düzenleme, yerli otomobil alımlarında büyük finansal avantajlar vaat ediyor.

ÜÇ ÇOCUKLU AİLELERE ÖTV'SİZ ARAÇ İMKANI

Hazırlanan taslak düzenlemede en dikkat çeken madde, geniş ailelere yönelik vergi desteği oldu. İddialara göre, üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ve en az üç çocuk sahibi olan aileler, Türkiye'de üretilen (yerlilik oranı %40 ve üzeri) modelleri ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu muafiyet kapsamına başta milli otomobil TOGG olmak üzere, Türkiye'de fabrikası bulunan birçok markanın dahil edilmesi bekleniyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE EKONOMİK DESTEK

Trafikteki eski araç stokunu eritmeyi planlayan "Hurda Teşviki" yasası, 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine yeni kapılar açıyor. Aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, yeni yerli araç alımlarında ek nakdi destekler ve düşük faizli kredi imkanları sunulması planlanıyor.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz yıl sunduğu teklifi hatırlatarak yasanın çıkma aşamasına geldiğini belirtti. Düzenleme ile düşük taksitli ve esnek ödeme modelleri üzerinden otomotiv piyasasının canlandırılması hedefleniyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Proje büyük bir heyecan yaratsa da uzmanlar bütçe dengelerine dikkat çekiyor. Gazeteci Emre Özpeynirci, mevcut vergi sistemi ve pazar koşulları göz önüne alındığında ÖTV'siz sıfır araç uygulamasının hayata geçirilmesinin zorluklarına işaret etti.

Buna rağmen kanun teklifinin yasalaşması durumunda, otomotiv sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanması ve yaşlı araç parkının yenilenmesi stratejik bir başarı olarak görülüyor. Düzenlemenin resmiyet kazanmasıyla birlikte başvuru şartları ve kredi limitlerinin netleşmesi bekleniyor.