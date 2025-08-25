Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik Ailesi isimli şirket Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan'ı zirveye çıkarmıştı.

O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Mahsun Kırmızıgül, Alişan ve Özcan Deniz yıllardır dargındı. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile barışmıştı. Mahsun ile tekrar sık sık görüşmeye başlarken Özcan Deniz ile mesafeliydi.

Üçlünün önceki gün İzmir Çeşme'de bir araya geldiği ortaya çıktı. Birlikte kahvaltı edip keyifli bir sohbet gerçekleştiren Mahsun Kırmızıgül, Alişan ve Özcan Deniz'in birlikte verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.