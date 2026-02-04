Sanayi esnafı, dizel otomobillerin egzoz sisteminde yer alan ve çevre sağlığı için kritik öneme sahip olan Dizel Partikül Filtresi (DPF) konusunda araç sahiplerini uyardı. Doğaya zararlı gazların ve kurumun salınımını %80 oranında engelleyen bu parçanın bakımı ihmal edildiğinde, fatura bir hayli kabarıyor.

Yılların deneyimine sahip oto tamircisi Bilal Aktar, normal şartlarda 100 bin ila 250 bin kilometre ömre sahip olan bu parçanın, yanlış kullanım alışkanlıkları nedeniyle çok daha erken iflas edebileceğine dikkat çekti.

Tıkanıklığın Baş Şüphelisi: Kalitesiz Yakıt ve Kısa Mesafe

Filtrenin ömrünü kısaltan en büyük etkenin kirli ve kalitesiz yakıt olduğunu belirten Öner, sürüş tarzının da etkili olduğunu vurguladı. Özellikle küçük şehirlerde veya yoğun trafikte, araç motoru yeterli devire ulaşmadan sürekli vites değiştirilmesi ve kısa mesafeli sürüşler, filtrenin kendini temizlemesine fırsat vermeden tıkanmasına yol açıyor.

Yetkili servislerin genellikle 80 bin kilometrede "değişim" önerdiğini belirten Öner, bu işlemin araç sahipleri için çok yüksek maliyetli olduğunu ve işlem sırasında birçok parçanın sökülmesi gerektiğini ifade etti.

Ustasından Çözüm: "Değiştirmeyin, Temizletin"

Vatandaşların yüksek maliyetlerden kaçınmak için parça değişimi yerine temizlik yöntemine yöneldiğini belirten Bilal Aktar, temizleme işleminin avantajlarını şöyle sıraladı:

Sökme İşlemi Yok: Temizlik sırasında motor parçaları sökülmez. Sadece egzoz (lambda) müşürü sökülerek, bu noktadan özel temizleyici kimyasallar gönderilir.

Tam Kapsamlı Temizlik: Gönderilen ilaç, partikül filtresinden geçerek tüm egzoz sistemini içeriden temizler.

Performans Artışı: İşlem sonrası motor gürültüsü azalır, aracın çekiş gücü artar ve yakıt tüketimi düşer.

Belirtilere Dikkat: Aracınız Alarm Veriyor Olabilir

Peki, partikül filtresinin tıkandığı nasıl anlaşılır? Bilal Aktar, araç sahiplerinin şu belirtilere karşı tetikte olması gerektiğini söyledi:

Yakıt tüketiminde belirgin artış. Aracın çekişten düşmesi ve zorlanması. Motor sesinin yükselmesi ve gürültülü çalışma.

Ustalar, dizel araçların sağlığı ve sürücülerin cebi için her 100 bin kilometrede bir partikül filtresi temizliği yapılmasını ve mutlaka kaliteli yakıt tercih edilmesini şiddetle tavsiye ediyor.