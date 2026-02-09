Cemiyet hayatının 'parmakla gösterilen' çiftleri dendiğinde akla gelen ilk isimlerden Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile kulübün 38. başkanı Burak Elmas'ın 25 yıllık yuvasından kötü haber geldi.

Birliktelik, sessiz sedasız gerçekleşen duruşmayla resmen sona erdi ve çift boşandı.

Sabah’tan Bülent Cankurt'un aktardığına göre herkesi şaşkına çeviren ayrılığın detayları şöyle...

"İki çocuğu olan çiftin şimdiye kadar tartıştığını bile duymadığım için başta inanmadım ama biraz araştırınca doğru olduğunu öğrendim."

"Sosyal medya hesaplarında halen birbirleri ve çocuklarıyla olan fotoğrafları tuttuklarına göre arada üçüncü bir şahıs yok."

"Yani medeni bir şekilde anlaşarak boşanmayı başarmışlar. Keşke evliliklerini kurtarabilselerdi ama ikisinin de yolu açık olsun."