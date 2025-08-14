Üzerinden tam 25 yıl geçen vahşi cinayetin dosyası yeniden açıldı. İstanbul Fulya’da evinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay’ın katili aradan geçen süre boyunca bulunamamıştı. Yeniden açılan dosyada genç kıza ait DNA örnekleri geçtiğimiz hafta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Interpol’ün veri tabanına gönderildi.

KATİL TANIDIK!

Davanın gönüllü avukatlarından Ümit Altay, soruşturmada yıllardır çözülemeyen çelişkileri vurguladı. Altay, ailenin alt kat komşusu Gökçe Ç.’nin ifadesinin yıllar sonra alındığını ve tanığın, “Çağla eve girdiğinde ‘aa’ şeklinde bir şaşırma sesi duydum, abisi İlker sürpriz yaptı sandım” dediğini belirtti.

BABA KAN LEKELİ

Ayrıca baba Nedim Tuğaltay’ın olay saatinden önce üzerinde kan lekeleriyle balkonda görüldüğünü söyleyen tanıkların bulunduğunu, ancak bu iddianın “görülemez” raporuyla geçiştirildiğini ifade etti. Avukat, mutfak penceresinden balkona net şekilde görüldüğünü kendilerinin tespit ettiğini söyledi.

UZMAN FETÖ’CÜ ÇIKTI

Avukat Altay, 2000’de hazırlanan kriminal raporda tırnak altı DNA bulunmadığının yazılmasına rağmen, 2013’te yapılan incelemede DNA tespit edildiğini hatırlattı. Raporda imzası bulunan kriminal uzmanın ise 2016’da FETÖ üyeliğinden tutuklandığını sözlerine ekledi.