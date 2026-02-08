6 Şubat felaketinin yıldönümü acısı henüz taze şekilde yaşanırken; profesörlerden olası İstanbul depremiyle ilgili art arda korkutan açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Twitter'dan (X) yaptığı açıklamada İstanbul'daki fay hatlarını "Beklenen İstanbul Depremi İçin Senaryo Netleşiyor" başlığıyla değerlendirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru'nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukuru'nda durması gibi.

Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar."