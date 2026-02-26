Çin’in Henan eyaletinde faaliyet gösteren Henan Kuangshan Crane adlı vinç üretim devi, benzeri görülmemiş bir ödüllendirme yöntemine imza attı. Geleneksel yıl sonu gala gecesinde yaklaşık 7 bin çalışanı bir araya getiren şirket, salondaki 800 ziyafet masasını toplam 26 milyon dolar tutarında nakit parayla doldurdu.

'KUCAKLAYABİLDİĞİNİZ KADARI EVİNİZE GÖTÜRÜN'



"Bunu hak ettiniz" diyen yönetim, personeline masadaki paralardan kucaklayabildikleri kadarını alıp eve götürebileceklerini söyledi.

Görkemli törende takım elbiseli çalışanlar, devasa banknot yığınlarının etrafında toplanarak kucak dolusu parayla evlerinin yolunu tuttu. Hatta bir çalışanın tek seferde 13 bin dolar nakit topladığı açıklandı. Şirket yetkilileri, bu uygulamanın herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm personele açık olduğunu vurguladı.

ZENGİNLİĞİN ARKASINDAN 'YARIM KALMIŞ' HİKAYE ÇIKTI

Şirketin sahibi ve hisselerinin neredeyse tamamına sahip olan Cui Peijun, bu bonkörlüğün "para dağıtma hevesinden" kaynaklanmadığını belirtiyor. Genç çalışanlarının araba taksitleri ve ev kredileri altında ezildiğini gördüğünü ifade eden Cui, dijital havalenin soğuk bir işlem olduğunu savunarak, "Parayı elinizde tutmak emeğin gerçek karşılığını hissettirir" diyor.

Cui Peijun'un bu hayırsever yaklaşımının altında kendi zorlu geçmişi yatıyor. Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan iş insanı, "Yoksulluk bir miras gibi sonraki nesillere geçmemeli" felsefesiyle hareket ediyor. Bu doğrultuda sadece çalışanlarına değil, 2022 yılında binlerce dar gelirli üniversite öğrencisine de 4,7 milyon dolar bağış yaparak eğitime destek vermişti. Şirket, 2024 yılında elde ettiği 38 milyon dolarlık net kârın yarısından fazlasını çalışanlarına ikramiye olarak dağıtarak bu paylaşımcı modelini sürdürmeye kararlı görünüyor.