26 Şubat 2026 tarihinde yeniden başlayacak Merkür retrosu, 20 Mart 2026'ya kadar devam edecek.



Astroloji takvimi için son derece önemli olan bu olay, en net etkilerini 3 burç üzerinde gösterecek. Hayatlarının her alanında iyiye gidiş beklenen 3 burç şu şekilde:

BOĞA



Sıra dışı karakterleri ve yüksek sosyal zekaları ile bilinen boğalar, uzun zamandır beklediği güzel haberlere mart ayı itibarıyla kavuşacak. Kendileriyle benzer hedeflere sahip insanlarla daha somut ilişkiler kurmaya başlayacak olan boğa burçları, uzun süredir üzerlerinde yük olan ve ilerlemelerine imkan tanımayan işlerden de hızlıca kurtulacak.



Mart ayı itibarıyla maddi anlamda beklentilerin üzerinde bir getiri sağlayacak olan boğalar, partnerleriyle aralarında oluşan gerginliklere de bu süreçte kalıcı şekilde son verecek. Mart 2026'nın ilk günlerinde hayatlarını yeniden kendi ellerine alacak olan bu kişiler, gerçekten sevdiği insanların desteğini almayı başaracak.

ASLAN



26 Şubat'tan sonra aslan burcu peş peşe güzel haberler alacak. Bu güzel gelişmelerin tamamı finans konularıyla ilgili olacak. Merkür retrosuyla birlikte mali durumlarında iyileşme beklenen aslanlar, uzun zamandır yapmak istedikleri ancak fırsat bulamadıkları alanlara yönelme şansına sahip olacak. Aslanlar bu dönemde çok büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol üstlenebilir.



Aslanlar, mart ayı boyunca geçmişten gelen bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Ancak hayatlarında yaşanan maddi iyileşmenin de etkisiyle bu sorunların üstesinden gelecekler. Gelecek için başarılı planların yapılacağı bu dönemde, aslanları romantik maceralar da bekliyor.

KOVA



Boğa ve aslan burçlarının aksine kovalar, bu dönemde ikili ilişkiler ve duygusal atılımlar konusunda kendileri için önemli adımlar atacak. Uzun zamandır yalnız olan ve beklenti içerisinde bulunan kovaların, bu dönemde yeni ilişkilere açık olması beklenebilir. Sosyal çevrelerinin geniş olması ile bilinen kova burçları, kendilerini bu dönemde yeni insanlara kapatmamalı.



Mart ayında kovalar için büyük sorumluluk üstlenmeleri gereken anlar yaşanabilir. Halihazırda partneri olan kovalar ise, bu dönemde partneriyle olan anlaşmazlıkların ve yanlış anlamaların üstesinden gelecektir.

















