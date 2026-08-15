Günümüzde aşkı bulmak için tanışma uygulamalarına yönelenlerin sayısı artsa da profesyonel çöpçatanlara olan ilgi tamamen bitmiş değil. Tam 26 yıldır insanları bir araya getiren çöpçatan Lorraine Adams, yıllar içinde karşılaştığı talepleri anlattı. Bazı müşterilerin partner adaylarında aradığı özellikler ise “bu kadar da olmaz” dedirtecek türden.

Tanışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte insanların karşılarına çıkan kişileri saniyeler içinde değerlendirmeye alıştığını söyleyen Adams, bunun ilişkilerde beklentileri de değiştirdiğini belirtiyor.

26 yıldır farklı yaş gruplarından binlerce insanı birbiriyle tanıştıran Adams'a göre, insanların partner seçiminde bazı beklentileri makul olsa da bazı talepler gerçekçilikten oldukça uzak.

Erkeklerin “ideal” kadın beklentisi dikkat çekti

Adams, erkek müşterilerinin önemli bir bölümünün partner adayının boyu, saç ve göz rengi gibi fiziksel özelliklerini önceden belirlediğini söylüyor.

Bazı erkekler ise daha da ileri giderek yalnızca belirli bir beden ölçüsündeki kadınlarla görüşmek istiyor. Adams'a göre birçok erkek müşterisi yalnızca 10 beden veya daha küçük kadınlarla çıkmak istediğini açıkça ifade ediyor.

Kadınların beklentilerinde ise fiziksel özelliklerin yanı sıra duygusal zekâ öne çıkıyor. Adams, kadın müşterilerinin çoğunun olgun, kendileriyle aynı fikirde olabilen ancak bağımsızlıklarına da saygı duyan erkekleri tercih ettiğini belirtiyor.

50'li yaşlarındaki erkek 20 yaş küçük kadın istedi

Adams'ın karşılaştığı en dikkat çekici taleplerden biri 50'li yaşlarının sonlarındaki bir erkek müşterisinden geldi.

Müşteri yalnızca kendisinden yaklaşık 20 yaş küçük kadınlarla görüşmek istediğini söyledi. Üstelik daha fazla çocuk sahibi olmayı da düşünmüyordu.

Çöpçatanlık ekibi, bu yaş grubundaki kadınların önemli bir bölümünün aile kurmak isteyebileceğini ve müşteriyi yaşça fazla büyük bulabileceklerini söyledi. Bunun üzerine müşteri para iadesi istedi, ancak talebi kabul edilmedi.

Botox konusunda çifte standart

Bir başka müşteri ise fiziksel görünümü konusunda oldukça dikkat çekici bir çelişki sergiledi.

63 yaşındaki erkek müşteri saç ekimi ve yüz germe operasyonu geçirmişti. Buna rağmen kendisine Botox yaptırdığını söyleyen bir kadınla tanıştıktan sonra şikâyetçi oldu.

Gerekçesi ise yalnızca “doğal kadınlardan hoşlanmasıydı”.

Adams, bu tür durumlarda müşterinin kendi beklentileriyle karşısındaki kişiden bekledikleri arasındaki çelişkinin açıkça ortaya çıktığını söylüyor.

70'li yaşlarındaki müşteri “saçı gür olsun” dedi

Gerçek dışı beklentiler yalnızca erkek müşterilerle sınırlı değil. 70'li yaşlarındaki bir kadın müşteri, saçları dökülmeye başlayan bir erkekle yaptığı buluşmanın ardından yalnızca saçları gür erkeklerle tanıştırılmak istedi.

Adams ise müşteriye, 70'li ve 80'li yaşlarda doğal olarak saçları çok gür olan erkekleri bulmanın kolay olmadığını hatırlatmak zorunda kaldı.

Başka bir kadın müşteri ise üç farklı erkekle buluştuktan sonra parasının tamamını geri istedi. Nedeni ise bahçecilik tutkusu konusunda yaşanan küçük bir farklılıktı.

Kadın meyve ve sebze yetiştirmeyi seviyordu. Erkek ise bahçesinde çiçeklerle ilgilenmekten hoşlanıyordu.

Kadın için bu fark, ilişkinin devam etmemesi için yeterliydi.

“Başarılı bir sanatçı olsun” şartı da çıktı

Bir başka 50'li yaşlarındaki kadın müşteri ise partnerinin başarılı bir sanatçı olmasını istedi.

Adams, bu kadar spesifik bir şartın uygun eş bulma ihtimalini ciddi şekilde azaltabileceğini söyledi, ancak sonunda müşteriye sanatçı olmayan, buna rağmen kendisiyle çok daha iyi anlaşan bir eş adayı bulundu.

Adams'a göre bu örnekler, insanların aşkı ararken baştan belirledikleri kriterlerin gerçek hayatta her zaman önemini korumadığını gösteriyor.

“Kaydırma kültürü” beklentileri değiştirdi

Profesyonel çöpçatan, tanışma uygulamalarının insanlara sürekli olarak daha iyi bir seçenek varmış hissi verdiğini düşünüyor.

Bir profili beğenmeyen kullanıcı saniyeler içinde başka bir profile geçebiliyor. Adams'a göre bu alışkanlık, insanların bir kişiyi gerçekten tanımaya ve ilişkinin derinine inmeye daha az istekli olmasına neden oluyor.

Çöpçatanlık hizmetlerinin ücretleri ise oldukça yüksek. Adams'ın yönettiği hizmetlerde altı aylık üyelik ücretinin 1.000 (yaklaşık 65 bin TL) ila 3.000 (yaklaşık 200 bin TL) sterlin arasında değiştiğini ve müşterilere her ay özenle seçilmiş üç eşleşme sunulduğunu belirtiyor.

Bu nedenle müşterilerin beklentilerinin yüksek olması anlaşılabilir. Adams, makul olmayan taleplerin bazen insanlara gerçekten uygun olabilecek eşleşmeleri kaçırttığını söylüyor.

Hatta bazı müşterilerin davranışları nedeniyle üyeliklerin sonlandırıldığı da oluyor.

Özellikle ilk buluşmalarda aşırı samimi veya kadın düşmanı davranışlar sergileyen erkeklerin çöpçatanlık hizmetlerinde yeri bulunmuyor.

Adams'ın 26 yıllık deneyiminden çıkardığı en önemli sonuç ise oldukça basit: İnsanlar çoğu zaman aşık olacakları kişiyi önceden tarif ettikleri özelliklere göre seçmiyor.

Çünkü gerçek hayatta “mükemmel eş” listesine uymayan biri, hiç beklenmedik şekilde hayatınızın aşkı olabiliyor.