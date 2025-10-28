Türkiye'de Aile Mahkemeleri boşanma davaları ile dolup taşıyor. Dikkat çeken bir boşanma davası ise Diyarbakır'da yaşandı. Ekol TV'den Burak Emek'in haberine göre, Diyarbakır'da 26 yıllık evlilik, akıllara durgunluk veren bir gerekçeyle sona erdi. İki çocuk annesi kadın, eşinin "evden çıkarken doğal gazı kapatması" ve çocuklarına maddi destek vermemesi nedeniyle boşanma davası açtı. Mahkeme, kadını haklı buldu.

DOĞAL GAZI KAPATMA BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI

Diyarbakır'da yaşayan çiftin iki çocuğu vardı. Üniversite çağına gelen çocuklarıyla ilgilenmeyen, eşine hiçbir maddi manevi destekte bulunmayan baba bir süre sonra anne ile çocukların da iletişimini kesti. En sonunda evi terk eden babanın doğal gazı kapattırması bardağı taşıran son damla oldu.

Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi’nde görülen ve 4 yıl süren davada, tanık ve çocuk beyanları dikkate alındı. Mahkeme, kadını haklı bularak 75 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti.