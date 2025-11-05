12 Haziran'da Ahmedabad–Londra seferini yapan Boeing 787 Dreamliner, kalkıştan sadece 11 saniye sonra düşmüş, uçakta bulunan 241 yolcu ve mürettebat ile yerdeki 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Sağ kurtulan tek kişi olan Vishwash Kumar Ramesh, 11A numaralı koltukta oturuyordu.

"O AN SADECE NEFES ALMAYI DÜŞÜNDÜM"

Uçak yere çarpmadan önce gövdesi ikiye ayrıldı; Ramesh, kopan bir panelin altından sürünerek dışarı çıkmayı başardı.

Kanlar içinde, ayakkabısız halde enkazdan çıkarken çekilen görüntüler tüm dünyada yayıldı.

"O an sadece nefes almayı düşündüm. Her şey saniyeler içinde oldu" diyen Ramesh, hâlâ o anları zihninden silemediğini söylüyor.

EŞİ VE ÇOCUĞUYLA BİLE KONUŞAMIYOR

Kazadan dört ay sonra İngiltere’nin Leicester kentinde yaşayan Ramesh, hâlâ evinden çıkmakta zorlanıyor.

"Kardeşim Ajay'i kaybettim. O benim gücümdü, her şeyimdi. Şimdi hiçbir şey hissedemiyorum."

Ramesh, kazadan sonra psikolojik olarak tamamen çöktüğünü, artık eşi ve çocuğuyla bile konuşamadığını anlatıyor:

"Odama kapanıyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Eşimle, oğlumla bile. Çünkü ne söylesem eksik kalıyor." Telegraph ile yaptığı röportaj sırasında taktığı New York Yankees şapkası ise kazada ölen kardeşinin son gün taktığı şapkanın aynısıydı.

"YAŞIYOR AMA YAŞAMIYOR"

Ramesh'in sözcüsü Radd Seiger, onun durumunu "yaşıyor ama yaşayamıyor" sözleriyle özetledi:

"Ramesh hem fiziksel hem psikolojik olarak ağır yaralı. Dört yaşındaki oğlunu okula götürecek hâli yok."

Seiger, Air India'yı ilgisiz davranmakla suçladı:

"Kendisine aile gibi davranacaklarını söylediler ama şimdi avukatların arkasına saklanıyorlar. Hayatta kalan tek kişiye sadece geçici tazminat ödediler."

Ramesh'in üç kez yaptığı görüşme talebi reddedilirken, şirketin ana hissedarı Tata Group'un kendisiyle iletişim kurmayı teklif ettiği belirtildi.

Air India ise yaptığı açıklamada, "Ramesh'e ve diğer ailelere destek vermek en büyük sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

KAZANIN NEDENİ YAKIT KESİLMESİ OLABİLİR

Hindistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin yayımladığı ön rapora göre, uçağın kalkıştan hemen sonra her iki yakıt kontrol düğmesinin "kapalı" konuma geçtiği belirlendi.

Bu durum, motorların itiş gücünü tamamen kesti.

Kokpit ses kayıtlarında pilotlardan birinin, "Yakıtı neden kestin?" diye sorduğu, diğerinin ise "Ben kesmedim" yanıtını verdiği tespit edildi.

Uzmanlara göre bu diyalog, kazanın insan hatası veya teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor.

HAYAT BİR DAHA ESKİSİ GİBİ OLMADI

Kazadan sonra Ramesh için hayat bir daha eskisi gibi olmadı.

"Tanrı bana ikinci bir şans verdi ama mutluluğumu geri vermedi" diyor.

Evine kapanan Ramesh, hâlâ uçak sesi duyduğunda panik atak yaşadığını, geceleri yalnızca 3-4 saat uyuyabildiğini söylüyor.