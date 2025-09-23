Siirt’in Tillo ilçesinde, yılda iki kez gerçekleşen ve “Işık Hadisesi” olarak bilinen özel olay, yine ilgiyle izlendi. İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 261 yıl önce kurduğu ışık düzeneği sayesinde güneşin ilk ışınları, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin türbesinde başucunu aydınlattı.

İsmail Fakirullah Hazretleri’nin 1734’te vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan İbrahim Hakkı Hazretleri, “Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?” diyerek bu düzeneği oluşturmak için çalışmalara başladı. 1764 yılında, türbenin yanında bulunan kuleyle birlikte Tillo’ya yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tepeye taş bir duvar inşa etti. Böylece her yıl ekinokslarda doğan güneşin ilk ışınları, duvardaki pencereden süzülüp kuledeki aynaya yansıyarak türbeye ulaşıyor ve İsmail Fakirullah Hazretleri’nin başucunu aydınlatıyordu.

YENİ PENCERE AÇILDI VE YENİDEN İZLENİYOR

1960’lı yıllarda yapılan restorasyon sırasında pencerenin yeri değişince düzenek çalışmaz hale geldi. Ancak 2011’de farklı üniversitelerden akademisyenlerin katkısıyla yeni pencere açıldı ve hadisenin yeniden izlenmesi mümkün oldu.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN AKIN ETTİLER

Her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde, gece ve gündüzün eşit olduğu günlerde görülen bu olay, 2015’te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı. Bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar, Tillo’ya akın etti. İlçe meydanında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, kurulan dev ekrandan ışık hadisesi izlendi. Sabah saat 06.19’da güneşin ilk ışınlarının türbeye yansıması, 5 dakika boyunca çıplak gözle takip edildi.