Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde sarı-lacivertli kulübü borç batağından kurtaracak kapsamlı mali ve idari operasyon başlatacak. 27 milyar 293 milyon TL borç ve 8 milyar TL’ye yakın vergi yüküyle karşı karşıya kalan kulüpte Yıldırım ve ekibi, göreve gelir gelmez vergi borcunun faizlerinin silinmesi ve borçların yapılandırılması için yetkililerle görüşmelere başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞART

Yıldırım, sportif başarıyı ana hedeflerinden biri olarak belirlerken, fazlalık olarak görülen yerli ve yabancı oyuncuların satışı veya kiralanması yoluyla gelir elde edilmesi, kulüp içi harcamaların ve israfın önlenmesi ilk adımlar arasında yer alacak. Sportif tarafta ise Şampiyonlar Ligi’ne kalacak güçlü bir kadro kurularak, Avrupa’nın en prestijli turnuvasından yüksek gelir elde edilmesi planlanıyor.

30 MİLYON VERECEK

Kulübün tüm iş süreçleri, yönetim ve organizasyon yapısı, iç kontrol ve denetim sistemleri, sportif faaliyetlerin yönetimi ile bütçe ve mali yönetim sistemleri baştan aşağı revize edilecek. Sponsorluk anlaşmaları için görüşmeler başlatıldı. Hazırladığı projeleri Yıldırım’a sunacak Barış Göktürk’ün de ilk etapta yaklaşık 30 milyon Euro’luk nakit kolaylığı sağlayacağı belirtildi.