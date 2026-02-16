Baltık Denizi’nde düzenlenen NATO tatbikatında Türkiye, yerli savunma sanayii kabiliyetlerini sergiledi. NATO’nun 2026 yılındaki en büyük ve en kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026’nın deniz safhasında, yerli motorla güçlendirilen Bayraktar TB3 SİHA önemli bir görevi başarıyla icra etti.

Yerli TEI-PD200 motoruna sahip Bayraktar TB3, 27 ton ağırlığında TCG Anadolu’dan otonom olarak havalanarak belirlenen su üstü hedeflerine yerli MAM-L mühimmatlarıyla atış yaptı. Kısa pistli gemiden gerçekleştirilen kalkışın ardından, ikili salvo şeklinde yapılan atışlarda hedefler tam isabetle imha edildi. Görevini tamamlayan Bayraktar TB3, TCG Anadolu’ya güvenli şekilde iniş yaptı.

YURT DIŞINDA İLK GEZ YETENEĞİNİ SERGİLEDİ

Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu yetenek, yurt dışında ilk kez sergilenirken, tatbikat kapsamında müttefik ülkelerin yoğun ilgisini çekti.

Tatbikatın ilerleyen günlerinde TCG Anadolu’dan iki Bayraktar TB3’ün arka arkaya kalkış yapması planlanıyor. Senaryoya göre SİHA’lardan biri MAM-L mühimmatıyla ikili salvo atışı gerçekleştirirken, diğerinin daha yüksek tahrip gücüne sahip MAM-T mühimmatıyla hedeflere angaje olması öngörülüyor.