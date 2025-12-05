Dünyanın tüm ülkelerini 27 yaşında gezen ve şimdilerde 37 yaşında olan Danimarkalı Jeppesen, blogunda Kuzey Kore'yi "dünyanın en ilginç ve korkunç ülkesi" olarak tanımlarken, ziyaretçilere de birtakım uyarılarda bulundu. "İnternet yok denecek kadar kısıtlı, hareket özgürlüğü tamamen devlet tarafından kontrol ediliyor ve hava kirliliği dünyanın en kötüleri arasında" diyen Jeppesen, ülkeyi "dünyada yaşamak isteyeceğim son ülke" olarak tanımladı.

NEREDEYSE HAPSE GİRİYORDU

Seyahati boyunca tüm kurallara uymaya çalışan Jeppesen'in arkadaşı biraz daha hareketliydi... Devlet tarafından görevlendirilen rehberlerden birkaç saniyeliğine uzaklaştıkları sırada arkadaşı büyük bir hata yaptı.

Yanında başka bir gezgine ait ölü yakını külü taşıyan arkadaşı, her ülkede bir miktarını bırakmayı planlıyordu. Kuzey Koreli rehberler buna izin vermese de genç adam gizlice kül serperek ülkenin yasalarını çiğnedi. Üstelik bunu kameraya da kaydetti.

Güvenlik güçleri görüntülere ulaştı ve Jeppesen'e göre bu, ülkede "ciddi bir suç" olarak değerlendirildi.

"ÇALIŞMA KAMPINA GİDEBİLİRDİK"

Jeppesen, bu durumun ardından yaşadıkları korkuyu, "Küçücük bir hareketle hapse girebilir hatta çalışma kampına gönderilebilirdik. Hayatta kalmamız mucizeydi" sözleriyle anlattı.

Arkadaşı, ülkenin liderine bir özür mektubu yazarak sınır dışı edilmeye ikna etti. Bu sayede iki gezgin ülkeyi terk edebildi. Havaalanında ise yetkililer Jeppesen'i "ülkeyi kirletmekle" suçladı ve etraflarında bir kalabalık toplandı. Fakat uluslararası bir skandal çıkmaması için gözaltına alınmadıklarını düşünüyor.