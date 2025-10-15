Polonya'da "Mirella" olarak tanımlanan 42 yaşındaki kadının ailesi, kaybolduğu dönemde komşularına kızlarının kaybolduğunu söylemişti. Ancak gerçek, yaklaşık 30 yıl sonra tüm korkunçluğuyla ortaya çıktı... Polonya'nın Swietochlowice kentinde bir gürültü ihbarı üzerine eve gelen polis, kadını ailesinin evindeki bir odada "iskelet gibi zayıf" halde, kilitlenmiş şekilde buldu.

İLK SÖZLERİ DUMURA UĞRATTI

Polonya basınından Fakt'ın aktardığına göre Mirella neredeyse tüm hayatını tek bir odada geçirmişti ve bacaklarındaki yaralar, kemiklerine kadar ilerlemişti. Kadın "Her şey yolunda" dese de polisler ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Mirella'nın enfeksiyon nedeniyle ölümden sadece "birkaç gün uzakta" olduğu belirlendi.

KOMŞULAR GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Komşular, onu en son çocukken gördüklerini ve o dönem "sağlıklı ve neşeli bir genç kız" olduğunu söyledi. Bir komşusu, "Evden çıkarıldığında yaşlı bir kadına benziyordu. Oysa bir zamanlar benimle oynayan bir çocuktu" dedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından Mirella için bağış kampanyası başlatıldı. Yardım organizatörlerinden Aleksandra Salbert, "Mirella hiçbir resmi kayıtta yoktu; kimliği, sigortası, parası yok. Adeta sistemin gözünde hiç var olmamış" diye konuştu.

KENDİNİ BULMASI YILLAR ALACAK

Yetkililer, Mirella'nın fiziksel olduğu kadar psikolojik rehabilitasyona da ihtiyacı olduğunu belirtti. Kadın, 27 yıl boyunca dış dünya ile hiçbir temas kurmamıştı. Salbert, "Ona kıyafet, ilaç hatta ayakkabı bile almak zorunda kaldık. Hayatına sıfırdan başlayacak" ifadelerini kullandı.