1996 yılında oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlenen Arzum Onan, 2000'de oğlu Can Aslantuğ'u dünyaya getirmişti. Çift, 27 yıl süren evliliklerini 2023 yılında karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırmıştı.

2024'TE İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Boşanmanın ardından özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Onan'ın, bir süredir Los Angeles'ta yaşayan Orkan Özkan ile birlikte olduğu biliniyordu. İkili, 2024 yılında ilk kez birlikte görüntülenmiş ancak ilişkilerini uzun süre sessizce sürdürmeyi seçmişti. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan çiftin, Onan'ın ABD'ye yaptığı ziyaretlerde sık sık bir araya geldiği öğrenilmişti.

YILLAR SONRA KURALINI BOZDU

Bugüne kadar ilişkisini göz önünde yaşamayan Arzum Onan, bu kez kuralını bozdu. Karla kaplı bir manzarada sevgilisiyle verdiği samimi poz, kısa sürede ilgi gördü. Onan’ın bu paylaşımı, ünlü ismin aşkını artık saklama gereği duymadığının en net göstergesi olarak yorumlandı.