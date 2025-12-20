Gamze ELÇİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik dava kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce’nin annesi Şeyma Gökce evinin kapılarını SÖZCÜ TV’ye açtı. Buğra Gökce’nin annesi, oğlunun yolunu tam 9 aydır gözlüyor. İzmir’de yaşayan Şeyma Gökce, tansiyon ve kalp hastası olduğunu belirterek oğlunun gözaltına alındığındaki duygularını şöyle anlattı:

ÇOK ÖZLÜYORUM

“O gün bir ateş düştü. Ağlaya ağlaya gittik. Şimdi tam 9 ay oldu. Bugün 270 gün. Günler çok kara, çok gün üzücü, çok sıkıcı geçiyor.”

Bu süreçte by-pass olduğunu belirten Gökce, oğlunun yazdığı kitabı okuduğunu belirterek şöyle devam etti: “Ağlayarak okuyorum. Orada olanları, yalnızlıkları, sıkıntıları... Rus salatası yapıyor, reçel yapıyor. Çok özlüyorum. Yazık değil mi? Belediye başkanları, bir sürü bürokrat, tahsil etmiş iyi insanlar içeride ama dışarıda her türlü uyuşturucu kullanan kötü ahlaklılar rahat geziyor. Bu nasıl adalet? Ankara’daki evimde bir komşum vardı: Adalet Hanım. Adalet burada yok. Adalet şimdi hiçbir şeyde hiç kimseye yok. Adalet komşumun adı olarak kaldı.”

Buğra Gökce

ONA MENEMEN YAPACAĞIM

“Oğlunuz gelince ne yapacaksınız?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Onun sevdiği yemekleri yapacağım. Sabahları illa menemen ister. Gelirse ona menemen, zeytinyağlılar yapmak isterim. Her şeyi. Sevdiği her şeyi.”