Teşvik sistemlerindeki çarpıklık üretimde dengeleri alt üst ediyor. Ekonomik zorluklar karşısında bazı fabrikalar devlet teşvikleriyle ayakta kalırken bazıları ise sadece bulundukları konum nedeniyle teşviklerden yararlanamıyor ve hem piyasa rekabetinde geride kalıyor hem de ekonomik zorluklara karşı yanında destek bulamıyor.

Yozgat'ta son dönemde yaşanan durum bu konuda en büyük örnek olarak gösterilirken, vatandaşlar ve mal sahipleri fabrikaları tekrar değerlendirebilmek için çözüm bulunmasını istiyor.

NE KİRAYA VERİLEBİLİYOR NE DE AÇILABİLİYOR

Yozgat Genç Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, bu çarpıklığı örneklendirerek yanlış teşvik sebebiyle Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) dışındaki 270 fabrikanın atıl durumda olduğunu söyledi. Çelik, “OSB’de yatırım yapanlara 10 yıl vergi muafiyeti ve teşvik sağlanıyor, OSB dışında yapılan yatırımlar ise sadece 7 yıl bu desteklerden yararlanıyor. Yaklaşık 270 fabrika OSB dışında yer alıyor. Bu tesisleri kiraya vermek ya da işletmeye açmak istediğimizde yatırımcı, OSB’yi tercih ediyor. Bu yüzden fabrikalarımız kapalı kalıyor” dedi.

18 BİN KİŞİ SIRADA BEKLİYOR

Yozgat'ta yaklaşık 18 bin işsiz olduğunu belirten Ayhan Çelik, bu fabrikaların tekrar faaliyete geçmesi durumunda yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayabileceğini belirtti. Çelik, OSB dışında kalan fabrikaların da destekler kapsamına alınmasını özellikle talep ederek "Vergi vermek istiyoruz, üretmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.