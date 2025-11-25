Arı zehri son dönemlerin en popüler cilt bakım içeriklerinden biri durumuna geldi. Zehirde bulunan ana aktif madde melittin peptidinin, ciltte meydana gelen hasarı iyileştiriyor. Bilimsel olarak da kolajen, elastin ve hyaluronik asit üretimini artırdığı kanıtlandı.

Cilt bakım ürünlerinde de kullanılmaya başlayan arı zehri, ince çizgileri ve kırışıklık görünümünü azaltıyor ve kolajen sentezini destekliyor. Böylece cildin daha sıkı pürüzsüz ve dolgun bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

Klinik taramalarında da arı zehrinin etkileri desteklendi. Yapılan araştırmalarda, topikal arı zehrinin kırışıklık derinliğini azalttığı, cilt elastikiyetini artırdığı ve cildin genel sıkılığını desteklediği ortaya kondu.

KIRIŞIKLIK SAYISINI AZALTTIĞI ORTAYA ÇIKTI

23 kadının katıldığı araştırmada 28 gün boyunca arı zehrinin içerdiği kremler kullanıldı. Sonucunda ise ciltte belirgin olarak iyileşme ve yüzdeki kırışıkların derinliğinin azaldığı görüldü. Ayrıca kaz ayağı bölgesinde 12 hafta süren başka bir deneyde, kırışıklık sayısı, toplam kırışıklık alanı ve ortalama kırışıklık derinliğinde ölçülebilir düşüşler rapor edildi.

Ar-Ge ekibi arı zehrinin elde edilmesi sırasında etik ve sürdürülebilir yöntemler kullanıyor. Hasat sırasında arılar zarar görmesin diye iğneleri batırmadan az miktarda zehir salmalarını için cam plaklar kullanılıyor. Arı zehri toplandıktan ince bir toz haline getirilip saflaştırılıyor. Daha sonra filtrelenerek dondurulup kurutuluyor.

CİLTTE ALARM ETKİSİ YARATIYOR

Arı zehri, moleküler düzeyde ciltte hafif bir "alarm" etkisi oluşturarak biyolojik bir tepki başlatıyor. Bu tepki fibroblastlar ve mast hücreleriyle etkileşime giriyor ve hafif bir acı benzeri uyarı yaratıyor. Ve bu sayede kan mikrosirkülasyonu hızlanıyor, cilde taşınan oksijen ve besin miktarı artıyor ve fibroblastlar cildin destek yapısını güçlendirmek için harekete geçiyor. Zamanla cildin temel yapısı kalınlaşıyor, sıkılaşıyor ve sarkma ile ince çizgiler daha az görünür hâle geliyor.

Arı zehri daha fazla kolajen ve elastin üretilmesini teşvik ediyor. Damar genişletici etki: Kan akışını artırarak cilt tonunu ve canlılığını destekliyor. Hafif bağışıklık uyarısı: Gerçek bir iltihap oluşmadan cildin yenilenme sürecini başlatıyor.

Yani arı zehri yalnızca yüzeyde geçici bir görüntü düzeltmesi sağlamıyor; cildin kendi kendini içeriden yenileme mekanizmasını harekete geçiriyor.