Survivor’da ceza alan yarışmacılardan Nagihan Karadere, tam 28 gündür ödül oyunlarından yararlanamıyor. Aldığı 5 ödül cezası nedeniyle diğer yarışmacıların kazandığı yemeklerden faydalanamayan Nagihan, günlerdir yalnızca pilav yemek zorunda kaldı.

Uzun süredir devam eden ceza, yarışmacının hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor anlar yaşamasına neden oldu.

KONSEYDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ada konseyinde söz alan Nagihan Karadere, yaşadığı zorlukları anlatırken duygularına hakim olamadı.

Gözyaşları içinde Acun Ilıcalı’ya seslenen Nagihan, şu sözleri kullandı:

“Ben ne diyeyim Acun Bey… Gerçekten bana yardım edin. Ne olur bir şey getirin bana. Yalvarıyorum. Özür diliyorum. Hiç böyle olmadım. Bu kadar Survivor’a katıldım ama kendimi hiç bu kadar kaybettiğimi hatırlamıyorum.”

ACUN ILICALI ŞAHSİ KREDİ KULLANDI

Nagihan’ın gözyaşları karşısında sessiz kalamayan Acun Ilıcalı, konseyde dikkat çeken bir karar aldı.

Ilıcalı, “Şu an bu durumda olman bizi de üzer. Şahsi kredimi kullanarak bir ödül cezanı daha affediyoruz” diyerek Nagihan’ın cezasının düşürüldüğünü açıkladı.

Bu kararla birlikte Nagihan Karadere’nin cezası 5 ödülden 4 ödüle indirildi ve yarışmacı o günkü ödül oyunundan yararlanma şansı elde etti.