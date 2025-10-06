Yargıtay’ın bozma kararının ardından, 28 Şubat davasında yeniden yargılanan sanıklar hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Aralarında emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada, 13 sanığa “darbe girişimine yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezası verildi.

"FETÖ KUMPASI OLDUĞU AÇIKTIR"

Sanık emekli Koramiral Altaç Atılan ise Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptığı süre boyunca vatana ve millete sadakatle hizmet ettiğini kaydederek, "Ben mesleğimi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda icra ettim. Askeriyede verdiğim yemine hep sadık kaldım. Dosyada delil olarak yer alan belgelerin üzerinde oynandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 13 yılı aşkın süren bu davanın FETÖ kumpası olduğu da açıktır. Galiba tek suçumuz asker olmaktı. Şahsıma atılan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

"SUBAYLIK YEMİNİNE SADIK KALDIM"

Sanık emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen de 28 Şubat davasının özel olarak kurgulanmış bir kumpas davası olduğunu ileri sürerek, şunları ifade etti:

"Soruşturmanın başında olan herkesin FETÖ ile bağlantısı çıkmıştır. Davanın iddianamesini hazırlayan savcı, bize karşı kin ve husumet ile hareket etmiştir. Necmettin Erbakan yaşarken hiçbir askerden şikayetçi olmamıştır. 28 Şubat davasının açılması için onun ölümü beklenmiştir. Dosyada yer alan müşteki ve mağdur dilekçeleri tek tiptir. Suçsuzum. Askerliğim boyunca subaylık yeminime bağlı kaldım. Türkiye Cumhuriyeti yasalarını çiğnemedim. Beraatimi talep ediyorum."

AVUKATLAR: DOSYADA SOMUT DELİL YOK

Sanık emekli Korgeneral Köksal Karabay, dava sürecini yürüten bazı yargı mensuplarının FETÖ bağlantılı olduklarını hatırlatarak, delil yetersizliğine vurgu yaptı. Emekli Koramiral Altaç Atılan ise, “Galiba tek suçumuz asker olmaktı” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar da benzer şekilde davanın siyasi saiklerle açıldığını ve delillere dayanmadığını öne sürdü.

İKNA ODALARI İDDİASINI REDDETTİ

Eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz ise YÖK’ün ikna odaları iddiasıyla ilişkisinin olmadığını belirterek, “Dönemin uygulamaları üniversiteler bazında yürütülmüştür, YÖK’ün dahli yoktur” ifadelerini kullandı.

Avukatlar da, 13 yıldır süren davada müvekkillerinin yaşlı ve hasta olduklarını, dosyada hiçbir maddi delil bulunmadığını savunarak beraat talep etti.

13 SANIĞA 18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirme sonucunda, 13 sanık hakkında 18’er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon’un dosyaları ise düşürüldü.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önce aralarında eski Orgeneral Çevik Bir, Çetin Doğan ve İlhan Kılıç’ın da bulunduğu sanıkların müebbet hapis cezalarını onamıştı. Ancak 16 sanık hakkında verilen kararları bozarak, bazıları için "yardım eden" sıfatıyla ceza verilmesi gerektiğini, bazıları için ise zaman aşımı kararlarının hatalı olduğunu belirtmişti. Yargıtay, bu sanıkların diğer sanıklarla “gizli ittifak” içinde olduklarını öne sürmüştü.

Bozma kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların yeniden yargılamasını başlatmış ve bugün itibariyle hükmünü açıklamıştır.