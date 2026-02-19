İster evrenin bize sunduğu bilimsel bir görsel şölen olarak görün, ister kişisel bir dönüşüm fırsatı; 28 Şubat akşamı gökyüzüne bakmak için harika bir nedeniniz var.

Astrolojik perspektiften bakıldığında, 6 gök cisminin bu denli yakın görünmesi, enerjilerin tek bir noktaya odaklandığı güçlü bir kozmik olay olarak yorumlanır. Bu dizilim, aşağıdaki 5 burç için çok net mesajlar taşıyor...

Koç (Özgüven ve Eylem):

Satürn burcunuzda size cesareti sorumlulukla harmanlamayı öğretiyor. Gökyüzündeki Mars etkisiyle, uzun süredir ertelediğiniz o büyük projelere başlamak ve vizyonunuzu disiplinle hayata geçirmek için tam sırası.

Balık (Ruhsal Derinlik):

Su grubu enerjiniz zirvede. Venüs'ün burcunuzdaki seyahati duyarlılığınızı artırırken, Merkür sezgilerinizi somut kelimelere dökmenizi sağlıyor. Yaratıcılık, meditasyon ve içsel farkındalık için harika bir dönem.

Oğlak (Kariyerde Yapılanma):

Yönetici gezegeniniz Satürn'ün Koç'taki konumu sizi eski düzenleri sorgulamaya itiyor. Bu hizalanma, hangi hedeflerin gerçekten size ait olduğunu görmenizi ve enerjinizi doğru yere kanalize etmenizi sağlayacak netliği sunuyor.

Yengeç (Duygusal Özgürlük):

Jüpiter'in etkisiyle aidiyet ve güvenlik ihtiyacınız artıyor, ancak bu hizalanma size sınır çizmeyi öğretecek. Hangi ilişkilerin sizi gerçekten beslediğini fark edecek ve kendi alanınızı koruyarak sevmeyi deneyimleyeceksiniz.

Kova (Toplumsal Yenilik):

Gökyüzündeki ilerici atmosfer, vizyoner doğanızla kusursuz bir uyum yakalıyor. Alışılmadık fikirlerinizi kitlelere ulaştırmak, yeni sosyal ağlar kurmak ve grup projelerine liderlik etmek için bu katalizör enerjiyi kullanın.