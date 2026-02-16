Astronomi dünyası, güneş sistemindeki altı gezegenin nadir bir dizilimle aynı anda görüleceği gökyüzü olayına kilitlendi. "Gezegen geçidi" olarak adlandırılan bu doğa olayında, dört dev gezegen ile Merkür ve Venüs on yıllar boyunca bir daha tekrarlanmayacak şekilde bir hizada toplanıyor.

28 ŞUBAT EN UYGUN TARİH

Güneş sistemindeki gezegenlerin yörünge sürelerinin farklılığı nedeniyle bu ölçekte bir hizalanma nadiren gerçekleşiyor. Uzmanlar, dev gezegenler olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün 2018'den bu yana Güneş'in aynı tarafında toplandığını ancak Merkür ve Venüs'ün de bu tabloya eklenmesiyle görsel şölenin tamamlandığını belirtti.

Northumbria Üniversitesi Gezegen Astronomisi Profesörü Tom Stallard, bu hizalanmanın en iyi gözlemlenebileceği tarihin 28 Şubat olduğunu ifade etti. Stallard, gezegenlerin Güneş’ten en uzak göründükleri bu zaman diliminin, gün batımından hemen sonra en net görüşü sunduğunu vurguladı.

BU ŞARTLARI OLUŞTURUN

Gökyüzü meraklılarının bu şöleni kaçırmaması için belirli şartların oluşması gerekiyor: Satürn, Merkür ve Venüs, gün batımından hemen sonra ufuk çizgisine yakın bir noktada görülebilecek. Bu nedenle gözlem yapanların yüksek ve önü açık bir konumda bulunması önerildi.

Çıplak gözle görülebilen parlak gezegenlerin aksine, Satürn’e çok yakın bir noktada konumlanacak olan Neptün’ü görebilmek için teleskop kullanılması gerekiyor. Uzmanlar, henüz gün batımı tamamlanmadan teleskopla gözlem yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Teleskobun Güneş’e yakın bir noktaya doğrultulması, kalıcı göz hasarlarına yol açabiliyor.

YÜZYILLAR İÇİNDE BİR DAHA GELMEYECEK ŞANS

Profesör Stallard, Jüpiter ve Satürn’ün gece gökyüzünde birbirinden yavaşça uzaklaştığını, bu nedenle dört dev gezegeni Merkür ve Venüs ile birlikte aynı pencerede görme fırsatının bu yüzyıl içerisinde bir daha ele geçmeyebileceğini belirtti. Bir sonraki benzer olay 23 Nisan 2029’da yaşanacak olsa da, o tarihteki dizilimde Neptün yer almayacak.