Malezya’da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal’ın hamilelik sürecinde yaşadığı fiziksel değişim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hamileliği sırasında yüzünde meydana gelen iltihaplanma, kırışıklıklar ve cilt bozuklukları nedeniyle adeta 30 yıl yaşlanmış gibi görünen Faizal, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadının bu süreci anlatan açıklamaları milyonlarca kişi tarafından izlendi.

CİLT YAPISI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Hamileliği boyunca sabah bulantısı gibi yaygın belirtiler yaşamayan Farah Faizal, yüzündeki dramatik değişimle gündeme geldi. Cildinde başlayan kızarıklıklar, kısa süre içinde yerini iltihaplı nodüllere ve derin kırışıklıklara bıraktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadığı zorlukları gözler önüne seren Faizal, doktorlarının kendisine koyduğu kesin tanıyı açıklamasa da cilt hastalıklarıyla ilgili çeşitli tedaviler gördüğünü aktardı.

DOKTORLAR ‘ROZASEA FULMİNANS’ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURDU

Amerikalı dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, genç kadının durumunun nadir görülen “rozasea fulminans (pyoderma faciale)” hastalığına işaret edebileceğini belirtti. Bu hastalığın, özellikle genç kadınlarda ortaya çıkan, ciddi kızarıklık ve büyük nodüllerle seyreden bir cilt bozukluğu olduğunu aktaran Rubin, hormonların tetiklediği bu tür durumların hamilelik döneminde görülebildiğini söyledi. Ayrıca Faizal’ın lazer tedavisi gördüğünü de sözlerine ekledi.

TEDAVİYLE BELİRGİN İYİLEŞME GÖZLENDİ

Doğumun ardından yüzünde belirgin bir iyileşme görüldüğünü belirten Farah Faizal, cilt kliniklerinde düzenli tedavi aldığını ve cilt bakımına özel olarak dikkat ettiğini ifade etti. Farah, yaşadığı fiziksel dönüşüm sürecini hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorlu bir yolculuk olarak nitelendirdi.

“GERÇEK BİR İNSANIM, BARBİE DEĞİL”

Kendisine yönelik olumsuz yorumlara da sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Faizal, şu ifadeleri kullandı:

“Hamile kaldığımdan bu yana yüzüm yüzde yüz değişti. Sabah bulantısı yaşamadım ama cildim tanınmaz hale geldi. Olumsuz yorumlar yapmadan önce empati gösterin. Evet, yüzümde izler var çünkü ben gerçek bir insanım. Mükemmel değilim ve hiçbir kadının bu süreçte küçümsenmemesi gerektiğine inanıyorum.”

EŞİNİN DESTEĞİ MORAL OLDU

Zor süreçte en büyük desteği eşinden gördüğünü vurgulayan Faizal, “Eşim her randevuma geldi, her paniğimde yanımdaydı. Bana güzel ve değerli olduğumu hep hatırlattı. Bu sevgi sayesinde ayakta kaldım” dedi.

Farah Faizal’ın yaşadığı bu sıra dışı süreç, sosyal medyada empati ve kadın sağlığına dair önemli tartışmaları da beraberinde getirdi.