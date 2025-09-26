"TBPN" podcastine konuk olan Wang, yapay zeka destekli kodlama araçlarının gençler için eşsiz bir fırsat olduğuna dikkat çekti: "Bu araçları en verimli şekilde kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. 10 bin saat boyunca bu araçlarla oynayıp diğerlerinden daha iyi kullanmayı başarırsanız, büyük bir avantaj elde edersiniz."

GENÇ MİLYARDERDEN TEK CÜMLELİK ÖNERİ

Yapay zeka kodlama ya da diğer adıyla "vibe coding", basit komutlarla yeni bir yazılım ya da uygulama geliştirmenizi sağlıyor. Replit ve Cursor gibi uygulamalar sayesinde bilgisayar mühendisliği bilmeden dahi kod yazmak mümkün.

Wang, bugünü bilgisayar devriminin ilk yıllarına benzetiyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, gençliğinde geceleri gizlice bilgisayar başına geçip saatlerce kod yazmayı öğrenmişti. Wang'a göre bugünün 13 yaşındaki gençleri için aynı fırsat bu kez yapay zeka kodlama araçlarında saklı: "Eğer 13 yaşındaysanız tüm zamanınızı 'vibe coding'e ayırmalısınız. Hayatınızı böyle yaşayın. Tüm zamanınızı yapay zeka ile kodlama öğrenmeye harcayın."

"BEŞ YILA KADAR BENİM KODLARIMI DA YAZACAKLAR"

Forbes'a göre 3.2 milyar dolarlık serveti olan ve kısa süre önce Meta'nın yapay zeka direktörü olarak transfer edilen Wang, yapay zekanın gücüne tam anlamıyla inanıyor:

"Hayatım boyunca yazdığım tüm kodları, beş yıl içinde yapay zeka modelleri de üretebilir."

Bu öngörü, yazılım geliştirme mesleğinin geleceğine dair soru işaretlerini artırsa da Wang ve sektörün önde gelen isimleri, gençlerin hem kodlamayı hem de yapay zeka araçlarını öğrenmesi gerektiğini savunuyor.