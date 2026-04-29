Uzman ekipler, keşfin Culloden Savaşı ile bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. 1746 yılında yaşanan ve İskoç tarihinin en kanlı çatışmalarından biri olarak bilinen bu savaşın izleri, aradan geçen yüzyıllara rağmen hâlâ toprak altında saklı kalmış durumda.

Kazı sırasında ortaya çıkarılan mühimmatın dikkat çeken yanı ise yalnızca tarihi değeri değil, aynı zamanda tehlikesi oldu. Yapılan ilk incelemelerde, patlayıcının içeriğinin büyük ölçüde korunduğu ve hâlâ aktif olabileceği belirlendi. Bu nedenle bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Arkeologlar, bu tür buluntuların savaşın gerçek yüzünü anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Söz konusu mühimmatın, o dönemde kullanılan savaş teknolojisine dair önemli ipuçları sunduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda, çatışma sırasında yaşanan kaosun ve aceleyle bırakılan askeri ekipmanların da somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, bölgede benzer keşiflerin olabileceği ihtimaline karşı çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini açıkladı. Uzmanlara göre, toprak altında hâlâ gün yüzüne çıkmayı bekleyen çok sayıda tarihi kalıntı bulunuyor.