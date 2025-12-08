MHP’DEN ÇAĞRI GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde “suça bulaşmayan PKK’lılara af” tartışması gündeme geldi. İktidarın konuyla ilgili yaptığı çalışma Meclis’teki komisyonda anlatıldı. Bahçeli ise, “Kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı” açıklaması yaptı. Bu açıklamadan sonra gözler suça bulaşmayan PKK’lılarla ilgili uygulanan hukuki prosedürlere çevrildi.

2005’TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

SÖZCÜ’nün elde ettiği verilere göre, Bahçeli’nin bahsettiği “suça bulaşmayanlar” zaten serbest bırakılarak evlerine gönderiliyor. 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nun etkin pişmanlık hükümlerini düzenleyen 221. Madde 2. Fıkrasında, “Örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz” deniliyor.

HENDEK OLAYLARI DETAYI

Buna göre teslim olan terörist aynı gün veya iki günlük gözaltı işlemleri yerine getirilerek evlerine gönderiliyor. Ayrıca yakalanan terörist, örgütü çökertebilecek bilgi ve belge sağlarsa hakkında ceza indirimi uygulanıyor. Son 20 yıl içinde bu şekilde 2 bin 800 PKK’lı terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu ve etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kaldı. 2015’teki “Hendek olaylarına” yakalanan çok sayıda terörist de ceza verilmeden evine gönderildi.