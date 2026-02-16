Hindistan’da savunma alanında önemli bir tedarik adımı atıldı. Savunma komisyonu, Sindoor Operasyonu sırasında kullanılan 288 adet S-400 hava savunma füzesinin Rusya’dan yeniden temin edilmesine onay verdi.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, Savunma Bakanı Rajnath Singh başkanlığındaki Savunma Tedarik Konseyi (DAC), yaklaşık 10 bin crore rupi maliyetle 288 adet S-400 füzesinin satın alınması için “Gereksinim Kabulü” (AoN) kararı aldı. Onay kapsamında 120 kısa menzilli ve 168 uzun menzilli füzenin tedarik edilmesi planlanırken, alımın Hızlı İzleme Prosedürü (FTP) yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Hindustan Times, hükümetin geçen yıl Kasım ayında, Sindoor Operasyonu’nda tüketilen füze stoklarını yenilemek ve uzun ile kısa menzilli karadan havaya füze envanterini güçlendirmek amacıyla bu alıma hazırlandığını duyurmuştu. Kaynaklar ayrıca, Hindistan’ın daha önce sözleşmesi imzalanan iki adet S-400 sistemini bu yıl haziran ve kasım aylarında teslim almasının beklendiğini ifade etti.

5 ADET DAHA S-400 RAMPASI ALACAKLAR

Öte yandan Hindistan Hava Kuvvetleri’nin, Rusya’dan beş adet daha S-400 sistemi ile Pantsir kısa menzilli hava savunma sistemini satın almak için girişimlerde bulunduğu bildirildi. Silahlı ve kamikaze insansız hava araçlarına karşı etkili olduğu belirtilen bu sistemlerin, sınır ötesinden gelen hava tehditlerine karşı iki katmanlı bir savunma yapısı içinde birlikte kullanılabileceği kaydedildi.