Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı. Anıtkabire akın eden milyonlarca vatandaş atasını andı. 29 Ekimde serbest olan sloganların 10 Kasım'da engellenmeye çalışılması büyük tepki aldı.

ANITKABİR'DE ANDIMIZA MÜDAHALE

Ulu Önder Atatürk yurdun dört bir yanında anılırken dün Anıtkabir’de yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Bir grup gencin “Andımız”ı okumasına görevlilerin müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

Bir görevli, andımızı okuyan gençlere, “Burası bir kabir. Saygılı olur musunuz?” diyerek müdahale etti.

"MUSTAFA KEMAL'LER YENİLMEZ"

Olayı yaşayan gençlerden biri sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’dan ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen arkadaşlarımızla Atamızın huzuruna çıktık. Küçük kardeşimiz Emir Timur, Andımız’ı okumaya başladığında görevliler müdahaleye geldi. Senelerdir sabah saatlerinde Anıtkabir’e girip siyasi slogan atanlara kimse karışmazken, biz Atamızın huzurunda onun yolunda yürüyeceğimize and içtiğimiz için uyarıldık. Görevli sürekli ‘burası bir kabir’ vurgusu yapıyor. Anıtkabir de Atatürk de bizimdir! Türk gençliğinindir! Mustafa Kemaller yenilmez!”

ANITKABİR'DEKİ 'ERDOĞAN' SLOGANLARI HATIRLATILDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretinde atılan sloganların da tepki çektiği hatırlatılırken, 10 Kasım’da yaşanan bu olay “çifte standart” eleştirilerini yeniden gündeme getirdi.