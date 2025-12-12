Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu. Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi imzalamıştı.

Altıncı evliliğini yapan Erbil, geçen günlerde ise katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile evliliğinde ilk krizi de beraberinde getirmişti.

Ünlü şovmenin "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" dediği kişinin, 2001'de evlenip 1.5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edilmişti.

Bu sözlerin ardından eşine tepki gösteren Gülseren Ceylan evi terk etmişti.

Ünlü şovmen eşinden canlı yayında özür dilemişti: "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım. Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin."

Barışan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın evliliğinde yeni bir kriz patlak verdi. Ceylan 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram sayfasını kapattı. Erbil de nikâh fotoğraflarını kaldırdı. Çiftin boşanma kararı aldığı konuşuluyor.