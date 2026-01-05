

İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

Şarkıcının son durumuyla ilgili bilgiyi, Demet Akalın verdi.

"İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ"

Fatih Ürek ile rahatsızlanmadan kısa bir süre önce barışan Akalın, arkadaşını ziyarete gitti.Ürek'in durumunun stabil olduğunu açıklayan Demet Akalın "İyi ki barışmışız. Yoksa üstümde büyük bir üzüntü kalırdı" dedi.

Günlerdir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili geçen hafta bir gelişme yaşanmıştı. Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı söylenmiş ancak bu gelişmenin nörolojik bir refleks olabileceği ifade edilmişti.