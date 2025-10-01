Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Holding’e uzandı. Operasyondan ayrıntılar yine iktidara yakın medyaya sızdırıldı. Sabah gazetesinde çıkan haberde “350 milyon dolar, bankalara bavullarla taşındı ve Ciner Holding hesaplarına yatırıldı” denildi.

Soruşturma dosyasından sızdırılan detaylar şöyle:

- Ciner Grubu, medya kuruluşlarının satışı için Can Holding ile 575 milyon dolara anlaştı. 350 milyon dolar Can Holding bünyesindeki Doğal Yaşam İnşaat Şirketi’nden Ciner Holding hesaplarına aktarıldı.

- Doğal Yaşam İnşaat Şirketi’ne bu paranın, kaynağı belirsiz şekilde girdiğinin belirlendiği aktarıldı. İddiaya göre satış sürecinde söz konusu 350 milyon dolar, bankalara bavullarla taşındı ve Ciner Holding hesaplarına yatırıldı.

MASAK'TAN RAPOR

- Medya grubunun satışı için kimliği belirsiz kişiler üzerinden toplanan paraların ortak bir kasada bir araya getirildiğine yönelik değerlendirme yapıldığı öğrenildi. Başsavcılık “kaynağı belirsiz” paranın izini sürüyor. BDDK ve MASAK’tan detaylı rapor istendi.

Bu arada gözaltındakilerin isimleri de belli oldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner de var. Gözaltındaki diğer 11 isim şöyle: Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş, Ömer Çatal, Hacı Mustafa Kıraç, Çiğdem Yılmaz ve Gökhan Şen gözaltına alındı. 12 kişinin Ciner’e ait Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri oldukları belirtildi.

Ciner grubu açıklaması:

CAN’a satılanlar dışında ilişkimiz yok

Tutuklu Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’a sorgusunda satışın nasıl yapıldığıyla ilgili sorular yönetildi. Kemal Can’ın ifadesinde Ciner Holding’den Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu medya grubunun alımıyla ilgili “Medya şirketlerinin alım sürecini Mehmet Kenan Tekdağ organize etti. Bu medya şirketlerini almam için de bana baskı yaptı” dediği öne sürüldü.

AÇIKLAMA YURTDIŞINDAN

Bu arada Ciner Holding’in İngiltere merkezli WE Soda şirketi tarafından yapılan açıklamada “Ciner Grubu’nun, Can Holding ile medya varlıklarının satışı dışında bir bağlantısı veya ticari ilişkisinin bulunmadığı” ifade edildi.

ACI VE İLGİNÇ BİR TESADÜF

Ciner’in soda kamyonuna kontrolden çıkan araç çarptı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Ciner’in park halindeki soda kamyonuna, kontrolden çıkan bir araç çarptı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Sedat Durmaz (34), Ömer Yılmaz (29) ve Kadir Yılmaz (31) hayatını kaybederken, B.E. (16) ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı. Ciner’e operasyon yapıldığı günlerde bu kazanın yaşanması acı ve ilginç bir tesadüf oldu.

Operasyon haberi uçuruldu birileri borsada vurgun yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Ciner’e el konulmadan önce birilerine haber uçurulduğu ortada. Operasyonu haber alanlar borsada vurgun mu yaptı?” diye sordu. Karabat şunları söyledi: “Ciner’e ait Park Elektrik, Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

Tarihlere ve hisse hareketlerine bakalım. 26 Eylül 2025 Cuma günü sabah saatlerinde bir miktar yükselen hisse, bir anda sert satış yedi. Pazartesi günü de taban olan hisse iki işlem gününde 29,100’den 22,800’e düştü. Kayıp yüzde 21’i aştı. Burada hafta sonu Ciner’e yapılacak operasyonun sızdığı belli oluyor. Birilerinin yüksekten mal sattığı, birilerinin de ucuza hisse topladığı görülüyor.”