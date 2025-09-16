EYT düzenlemesiyle birlikte iki yılda yaklaşık 4 milyon vatandaş emeklilik hakkı kazanırken, yüz binlerce kişinin ise çeşitli haklarını kaybetmemek için henüz emeklilik başvurusu yapmadığı biliniyor.



SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmayacaklara seslenerek, bu kişilerin hayatları boyunca emekli maaşlarında yüzde 10 kayıp yaşayacağını hatırlattı.

DÜŞÜK MAAŞ ALMAMAK İÇİN SON 3 AY



Mevcut SGK mevzuatına göre yüksek enflasyonun etkisiyle emekli maaşları ve emeklilik tarihleri arasında önemli dalgalanmalar görülürken, geçtiğimiz yıl boyunca başvuruda bulunmayan emekli adaylarının yaşadığı maaş kaybı yüzde 35 seviyelerine kadar yükselmişti.

Söz konusu uygulamanın bu yıl da geçerli olacağını hatırlatan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arası olacak gibi gözüküyor! 2024’de emeklilik başvurusu yapmayıp 2025’e bırakanların kaybı %31 olmuştu! Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor! Emekliliğimi hak ediyorum ancak emekli olduktan sonra aynı işyerinde emekli olarak çalışmama izin verilmiyor diyenler doğru emekli olacakları tarihi iyi belirlemelidir." ifadelerini kullandı.