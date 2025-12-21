Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Boluspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi karşılaşmayı 2-1 kazandı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Boluspor’un protestosu damga vurdu.
Ev sahibi Boluspor'un futbolcuları, kendileri ve kulüp personelinin yaklaşık 3 aydır maaş alamaması nedeniyle maçın başlama düdüğünden sonra yaklaşık 1 dakika boyunca hareketsiz kalarak yönetimi protesto etti.
Pendiksporlu futbolcular da yaklaşık 1 topa dokunmadan bekledi Tribünlerden de destek gören bu protesto, kısa sürede sona erdi ve maç kaldığı yerden devam etti.