ABD'de acil durum çağrısı üzerine bir eve giden sağlık ve polis ekipleri, baygın haldeki 3 aylık J.B. adlı bebeği çok çabalasa da kurtaramadı. Otopside, bebeğin kanında bir yetişkin için yasal trafik sınırının iki katı olan 0.179 mg alkol tespit edildi.

Atlanta Polis Departmanı'nın açıklamasına göre 37 yaşındaki 'anne' Omayrilin Colon, 15 Ekim'de hayatını kaybeden oğlunun ölümüyle bağlantılı olarak cinayet ve çocuğa karşı ağır ihmal suçlamalarıyla 29 Ocak'ta gözaltına alındı.

ÇOK AĞLIYOR DİYE BİBERONUNA KOYMUŞ

Anne Colon'un, çok ağlayan bebeğinin uyusun diye biberonuna votka doldurup J.B.'ye zorla içirdiği tespit edildi.

Adli tıp yetkilileri, elde edilen bulgular doğrultusunda ölüm nedenini "cinayet" olarak değerlendirdi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre acil servis doktorları ve adli tıp uzmanları alkolün bebeğin biberonuna konulmuş olabileceği sonucuna ulaştı.

Öte yandan şüpheli anne ise ifadesinde çocuğa alkol vermediğini öne sürdü. Buna rağmen elde edilen deliller doğrultusunda hakkında işlem başlatılan Colon'un kefaletsiz şekilde tutuklu yargılanacağı bildirildi.