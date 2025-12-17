İYİ Parti, 18 Ocak’ta 4. Olağan Kurultayı'nı düzenleyecek.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun ilk kurultayının tek adaylı yapılacak olması, parti içinde birlik ve bütünlük mesajı olarak değerlendiriliyor.

3 VEKİLE ROZET TAKILACAK

Cumhuriyette yer alan habere göre; halen bağımsız konumda bulunan üç milletvekilinin kurultay süreciyle birlikte İYİ Parti’ye katılması bekleniyor. Bu isimlerin Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilleri olduğu iddia ediliyor. Olası katılımların, partinin Meclis’teki siyasal ağırlığını artıracağı belirtiliyor.

BİLGE YILMAZ'A YENİ GÖREV

Ekonomi politikaları noktasında da daha önce İYİ Parti’nin ekonomi kurmayları arasında yer alan Bilge Yılmaz’ın yeniden aktif görev üstleneceği iddia edildi.

Bu dönüşün, partinin ekonomi başlığında daha net, teknik ve güven veren bir çizgi oluşturacağı değerlendirmesi yapılıyor.