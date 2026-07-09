ABD'nin Teksas eyaletindeki Milam County bölgesinde yer alan ve 900 megavat üretim kapasitesine sahip güneş enerji santrali, özellikle veri merkezlerine temiz enerji sağlıyor. Yaklaşık 4 bin dönümlük alana yayılan tesiste otlayan koyunlar ise panellerin çevresindeki bitki örtüsünü doğal yollarla kontrol altında tutuyor.

KOYUNLAR BAKIM MASRAFLARINI DÜŞÜRÜYOR

Güneş panellerinin çevresinde uzayan otlar, panellerin gölgelenmesine ve yangın riskinin artmasına neden olabiliyor. Bu nedenle tesislerde düzenli olarak biçme işlemi yapılıyor. Ancak Teksas'taki projede bu görevin önemli bir bölümünü koyunlar üstleniyor.

Koyunlar gün boyunca otlayarak bitki örtüsünü istenilen seviyede tutarken, işletme de yakıt tüketen biçme makinelerini daha az kullanıyor. Ayrıca hayvanlar panellerin oluşturduğu gölgeden yararlanırken, arazi de hayvancılık amacıyla değerlendirilmeye devam ediyor. Bu uygulama, aynı alanın hem tarım hem de enerji üretimi için kullanılmasını sağlayan 'agrivoltaik' yaklaşımın örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

ÜRETİLEN ENERJİ VERİ MERKEZLERİNE GİDİYOR

900 megavat kurulu güce sahip tesis, ABD'nin en büyük güneş enerjisi projeleri arasında yer alıyor. Üretilen elektrik, özellikle hızla büyüyen veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Böylece hem yenilenebilir enerji üretimi artırılıyor hem de aynı arazi iki farklı amaç için değerlendirilmiş oluyor.

Uzmanlar, koyunların kullanıldığı bu sistemin bakım maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra toprağın korunmasına da katkı sağladığını belirtiyor. Benzer projelerin ABD'nin farklı eyaletlerinde de yaygınlaşmaya başladığı ve güneş enerjisi yatırımlarıyla hayvancılığı bir araya getiren uygulamaların giderek arttığı ifade ediliyor.