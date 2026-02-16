Çıkarılan af ve infaz düzenlemelerine rağmen cezaevi nüfusu artıyor. 3 bin 62 nüfuslu Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesine de 2 bin kişi kapasiteli cezaevi yapılıyor. 145 bin metrekare arsa üzerinde, 54 bin 828 metrekare inşaat alanına sahip olacak cezaevi, bir milyar 237 milyon 500 bin liraya mal olacak. Cezaevi inşaatını AKP’den Ağrı Milletvekili ve belediye başkan adayı olan Servet Alpaslan yapacak.

MİLLETVEKİLİ: MÜJDE

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk projeyi “Müjde” olarak sundu ve Karakeçili’de ekonomik ve sosyal hayatın canlanacağını belirtti. AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da cezaevi için “Stratejik ve büyük ölçekli, ekonomik ve sosyal yapımızı güçlendirecek, stratejik bir yatırım” diyerek müjde verdi.

CANLANACAK

Kaplan şunları söyledi: “Cezaevi faaliyete geçtiğinde 500 personel burada görev yapacak ve önemli bölümü aileleriyle birlikte Karakeçili’de ikamet edecek. Bu durum, ilçenin nüfusunu artıracak; konut talebini, sosyal yaşamı, esnafın ticaretini ve günlük ekonomik hareketliliği önemli ölçüde canlandıracak.”

‘Hizmetkar olacağım’ diyordu

Nüfusu 3 bin 62 kişi olan Karakeçili’ye yapılacak 2 bin kişi kapasiteli cezaevinin 600 gün içerisinde bitmesi planlandı. İnşaatı yapacak olan firmanın sahibi Ağrılı iş insanı Servet Alpaslan 2019’da AKP’den aday adayı oldu.