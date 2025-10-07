Yeni hafta, 6-12 Ekim tarihleri arasında, gökyüzü üç şanslı burç için finansal fırsatların kapısını aralıyor.

Koç burcundaki Ay'ın getirdiği cesaret ve Jüpiter'in bereket enerjisiyle birleşen bu kozmik rüzgarlar, bu 3 burcun temsilcilerine büyük düşünmeleri, cesur adımlar atmaları ve hak ettikleri maddi ödülleri almaları için güç verecek.

İşte bu hafta cüzdanı dolacak o 3 şanslı burç:

BALIK (19 Şubat - 20 Mart): Sabrın sonu selamet

Bu hafta, uzun süredir verdiğiniz emeklerin ve gösterdiğiniz sabrın meyvelerini toplama zamanı. Sonuçları hemen belli olmasa da, doğru yolda ilerlediniz ve şimdi şans sizden yana dönüyor. Önümüzdeki günlerde elinize bir ikramiye geçebilir, eski bir borç size geri ödenebilir veya yaptığınız kârlı bir alışverişle kazançlı çıkabilirsiniz. Kendinize olan inancınızı koruyun; çabalarınız nihayet maddi olarak karşılığını buluyor.

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim): Fırsatlar konuşmalarda gizli

Sevgili Teraziler, bu hafta kulaklarınızı dört açın. Gündelik konuşmaların veya size sunulan tekliflerin arasında, mali durumunuzu önemli ölçüde iyileştirecek kârlı bir fırsat gizleniyor olabilir. Biri size heyecan verici bir iş birliği veya yeni bir proje teklif edebilir. Değerinizi bilmekten ve emeğiniz için hak ettiğiniz ücreti talep etmekten çekinmeyin. Uzun zamandır bir zam istemeyi veya yeni bir işe geçmeyi düşünüyorsanız, yıldızlar "şimdi tam zamanı" diyor.

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos): Sezgilerinize güvenin

Bu hafta sizin için en güvenilir rehber, içgüdüleriniz olacak. İçsel pusulanız adeta bir hazine haritası gibi çalışacak ve size finansal durumunuzu iyileştirmek için hangi yöne gitmeniz gerektiğini fısıldayacak. Kârlı bir yatırım fırsatı, beklenmedik bir ikramiye veya anında kâr getirecek parlak bir fikirle karşılaşabilirsiniz. Kendinizden şüphe etmeyi bırakın; bu hafta adeta bir para mıknatısı gibi olacaksınız.