Bazı insanların varlığı, henüz tek bir kelime bile konuşmadan önce herkesin hissettiği gizli bir gerilim getirir ve ortamın havasını anında değiştirir. Bu durum her zaman kötü niyetten kaynaklanmaz; aksine, kişinin kendi içinde yaşadığı yoğun duygusal durumun istemsizce çevreye yansımasıdır.

Başak

Başak burçları hem kendileri hem de hayatlarındaki insanlar için son derece yüksek, hatta bazen erişilmesi güç standartlara sahiptir. İşler onların zihninde planladığı gibi gitmediğinde, içsel olarak kolayca gergin ve huzursuz olurlar.

Başkalarının dönüp bakmadığı, görmezden geldiği en küçük ayrıntıları bile anında fark ederler. Ne kadar küçük olursa olsun, yapılan hataların üstesinden gelmekte ve bunları sineye çekmekte zorlanırlar.

Gözlemleri genellikle son derece doğrudan, net ve keskindir; bu da karşı tarafa aşırı sert gelebilir. Memnuniyetsizliklerini sessizce sineye çekmek yerine bir şekilde dışa vurdukları için, etraflarındaki insanlar kendilerini sürekli bir sınavdaymış gibi gergin hissedebilirler.

Balık

Balık burçları muazzam hassasiyetleri ve empati yetenekleriyle bilinirler ancak bu derin duygusallık, bazen hem kendileri hem de çevreleri için taşınması zor bir yüke dönüşebilir.

Bir olay veya bir söz onları incittiğinde, bunu açıkça konuşmak yerine genellikle kendi derin sularına, yani iç dünyalarına çekilirler. Balık burcunun sessizliği, bazen en ağır kelimelerden bile daha sert ve yıpratıcı olabilir.

Çevrelerindeki herkes bir şeylerin ters gittiğini çok net hisseder ama sorunun ne olduğunu bir türlü çözemez. Doğrudan iletişim kurmak yerine üzüntü, kırgınlık veya hayal kırıklığıyla dolu ince, pasif-agresif sinyaller gönderirler. Bu gizemli kırgınlık hali, ortamda kimsenin anlamlandıramadığı rahatsız edici bir atmosfer yaratır.

Akrep

Akrepler bu hayattaki her duyguyu, her krizi ve her ilişkiyi en uç noktada, adeta hücrelerine kadar hissederek yaşarlar. Onların enerjisi saklanamayacak kadar güçlü ve baskındır.

İç dünyalarında en ufak bir güvensizlik, şüphe veya ihanet hissettiklerinde, bunun üstesinden gelmek onlar için çok uzun zaman alır. Durumları saatlerce analiz eder ve yaşadıkları kırgınlığı aylarca, hatta yıllarca içlerinde saklayabilirler.

Bu savunma mekanizması devreye girdiğinde davranışları tamamen kapanır, bakışları ciddileşir ve enerjileri adeta ağır bir kalkan halini alır. Akrep burcunun ters giden bir şeyler olduğunu anlatması için konuşmasına gerek yoktur; o odada bulunması, ortamdaki havayı ağırlaştırmaya yeter. Çevrelerindeki insanlar bu yoğun enerji karşısında ne yapacaklarını veya nasıl tepki vereceklerini bilemeyerek donakalabilirler.