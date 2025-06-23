Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'da forma giydikten sonra Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan 31 yaşındaki Belçikalı forvet Michy Batshuayi, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.
ŞORT GİYDİ, BAŞÖRTÜSÜ TAKTI
Türkiye'de oynadığı dönemde renkli ojeleri ve sıra dışı giyimi ile taraftarların ilgisi çeken Batshuayi, bu kez başörtüsü takarak dolaşmaya başladı.
Yıldız futbolcunun altına beyaz şort giyerek, kafasını başörtüsü ile örttüğü anları sosyal medya hesabından paylaşması gündem olurken, bazı kullanıcılar Belçikalı futbolcuya tepki gösterdi.