Sosyal medyada paylaşılan bir alışveriş deneyimi kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Marketten üç adet oyuncaklı çikolata satın alan genç bir kadın, ödeme sırasında 900 TL’lik tutarı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ürünlerin tanesinin 300 TL olduğunu öğrendiğini belirten tüketici, o an yaşadığı durumu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

NEDEN İADE ETMEDİĞİNİ DE AÇIKLADI

Genç kadın, fiyat bilgisini duyduğunda adeta donup kaldığını ifade etti. Yaşadığı sosyal anksiyete nedeniyle ürünleri geri vermeye cesaret edemediğini dile getiren kadın, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Şoktayım, bir an boşluğuma geldi. 'Bu hesap nasıl 1160 TL tuttu?' dedim. Bana, 'Bunların tanesi 300 TL dedi."

Söz konusu paylaşım, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.