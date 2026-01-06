Los Angeles'ta Pazar günü düzenlenen soygunda toplam 300 bin dolar değerinde Pokémon kartı ve koleksiyon ürünü çalındı.

İlk olay sabahın erken saatlerinde Simi Valley bölgesindeki Simi Sportscards isimli dükkanda gerçekleşti.

Maskeli beş şüpheli elektrikli bir testere kullanarak dükkanın kapısını kırmayı başardı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların çalan alarmlara aldırış etmeden cam vitrinleri parçaladığı görüldü.

Aceleyle içeri giren hırsızlar, Pokémon kartlarını hızla çantalara doldurarak olay yerinden uzaklaştı. Son iki yılda ikinci kez soyulduklarını belirten dükkan sahibi Jake Miller, soygunun üç dakikada olup bittiğini söyledi.

Miller, "Sadece üç dakika içinde girip çıktılar. Elimde bin dolar değerinde birkaç özel kart vardı ancak bu sefer asıl amaçları tüm kartları çalmak oldu. Her şeyi alıp götürdüler" dedi.

Takas ve açık arttırmayla satılan Pokémon kartları, koleksiyonerlerin milyonlarca dolar verebildiği bir eşyaya dönüştü. Dünyanın en pahalı pokemon kartı, 201 milyon TL değerinde.