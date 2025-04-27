Balıkesir'de geçtiğimiz gün akıl almaz olay yaşandı. İhmaller yüzünden testislerinden birini kaybeden 156 yaşındaki gencin hayatı kabusa döndü. 16 yaşındaki Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Bandırma'da yaşayan E.K. (16), kasık ağrısı şikayetiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre, acil serviste yapılan ilk müdahalede genç hastaya yalnızca "gaz sıkışması" tanısı konulup lavman tavsiye edildi. Şikayetleri süren E.K., ailesi ile beraber ertesi gün tekrar hastaneye başvurdu fakat bu defa da sadece kan ve idrar tahlili yapıldı, testis muayenesi yapılmadı. "Enfeksiyon" tanısıyla tekrar evine gönderilen genç, üçüncü gün ağrılarının şiddetlenmesi üzerine yeniden hastaneye başvurdu.

ÜÇÜNCÜ GÜN SONRA TANI KONULDU

Üçüncü defanın ardından yapılan ultrason ve fiziksel muayene sonrası E.K.'ya "testis torsiyonu" teşhisi konuldu. Acilen ameliyata alınan genç hastanın bir testisinin çürüdüğü ve alınmak zorunda kalındığı aktarıldı. Ameliyatı yapılan doktorun, "İlk gün müdahale edilseydi testisi kurtarılabilirdi" dediği iddia edildi.

Diğer yandan, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi