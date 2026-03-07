Ortadoğu'da tırmanan son krizler ve küresel güçlerin restleşmeleri, 3. Dünya Savaşı korkusunu artık bir Hollywood senaryosu olmaktan çıkarıp masadaki en gerçekçi tehlike haline getirdi.

İngiliz Express portalının güvenlik ve istihbarat analistlerine dayandırdığı son rapora göre; küresel bir çatışma anında ilk hedef alınacak, altyapısı çökecek ve "kızıl bölge" ilan edilecek 6 ülke belirlendi.

Büyük bir tırmanma durumunda domino etkisiyle savaşa sürüklenecek ve yeryüzündeki en tehlikeli kara parçalarına dönüşecek o ülkeler şunlar:

1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: Kıtalararası İlk Hedef

Özellikle İran'a karşı yürüttüğü "Destansı Öfke" operasyonuyla savaşın merkezine yerleşen ABD, küresel bir çatışmanın baş aktörü.

Rusya ve Çin'in savaşa dahil olması durumunda ABD'nin kendi topraklarındaki nükleer tesisler, devasa askeri üsler ve kritik altyapılar doğrudan kıtalararası füzelerin hedefi olacak. Küresel ekonominin kalbinin durması da cabası.

2. İSRAİL: Ortadoğu'nun 'Sıfır Noktası'

On yıllardır bölgedeki tüm çatışmaların merkez üssü olan İsrail, İran'ın doğrudan füze saldırılarının zaten hedefi konumunda.

Askeri gücüne rağmen coğrafi olarak çok dar bir alana sıkışmış olması ve çevresindeki düşman unsurlarla çevrili yapısı, küresel bir krizde ülkeyi dakikalar içinde "ana savaş alanına" çevirecek.

3. İRAN: Körfez'in Pimi Çekilmiş Bombası

Ortadoğu'nun diğer büyük kutbu İran, İsrail ile yaşadığı doğrudan çatışma nedeniyle ABD ve müttefiklerinin bir numaralı işgal veya bombardıman hedefi.

Sadece kendi ordusuyla değil, bölgedeki vekil silahlı gruplarıyla da (proxy wars) savaşı körüklüyor. Ayrıca küresel petrol akışının şahdamarı olan Basra Körfezi'ni ve deniz yollarını kontrol etmesi, buradaki bir savaşı tüm dünyanın felaketi yapacak.

4. RUSYA: Nükleer Kışın Tetikleyicisi

Ukrayna ile halihazırda kanlı bir savaşın içinde olan Rusya, NATO ve ABD ile yaşanacak doğrudan bir askeri temasta kıyametin kapısını aralayacak ülke konumunda.

Dünyanın en büyük nükleer cephaneliklerinden birine sahip. NATO ile yaşanacak bir konvansiyonel savaşın hızla nükleer bir tırmanışa dönüşme ihtimali, ülkedeki tüm endüstriyel ve askeri tesisleri haritadan silecek bir hedef haline getiriyor.

5. TAYVAN: Küresel Teknolojinin Çökeceği Ada

Asya-Pasifik bölgesinin en büyük fay hattı. Çin'in, küresel bir kaosu fırsat bilip Tayvan'ı işgal etmeye kalkışması an meselesi.

Bu işgal anında ABD ve Japonya'yı savaşa çekecektir. Daha da kötüsü, dünyanın gelişmiş yarı iletken (çip) üretiminin kalbi olan Tayvan'ın vurulması, küresel teknoloji ve tedarik zincirinin saniyeler içinde çökmesi anlamına geliyor.

6. KUZEY KORE: Öngörülemez Nükleer Tehdit

Askeri teknolojisi eski olsa da, Rusya ile kurduğu son ittifak ve liderliğinin tamamen "öngörülemez" oluşu, bu kapalı ülkeyi saatli bir bombaya dönüştürüyor.

Geliştirdiği balistik füzeler ve nükleer programı ile Asya'da savaşın kıvılcımını ateşleyebilir. Kore Yarımadası'ndaki bir çatışma, bölgeyi anında küresel güçlerin nükleer test alanına çevirecektir.