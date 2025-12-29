

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında ticari araçlara yönelik kamera zorunluluğunda geri sayım başladı. Yeni düzenlemeye göre, belirlenen araç gruplarında kamera sistemi bulunmaması halinde hem ceza uygulanacak hem de araçlar muayeneden geçemeyecek. Yılbaşına yalnızca 3 gün kala, sektörde yoğunluk dikkat çekiyor.

HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Yönetmelik uyarınca kamera sistemi bulundurması zorunlu olan araçlar şöyle sıralanıyor:

-M2 ve M3 sınıfı taşıtlar

-Belediyelere ait ya da belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçları

-Taksiler ve dolmuşlar

-Minibüs, otobüs ve servis araçları

Bu araçlarda kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı aranıyor.

YÖNETMENLİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

19 Ağustos 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte, ticari taşımacılıkta güvenliği artırmaya yönelik yeni yükümlülükler resmen yürürlüğe girdi. Düzenleme, araç model yıllarına göre kademeli bir takvim öngörüyor.

KADEMELİ GEÇİŞ TAKVİMİ BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre kamera takma zorunluluğu;

2025–2023 model araçlar için: 1 Ocak 2026

2022–2018 model araçlar için: 1 Ocak 2027

2017 ve öncesi model araçlar için: 1 Ocak 2028

İlk aşamada, 2023 ve üzeri model ticari araçlar için zorunluluk yılbaşında başlıyor.

ARACINDA OLMAYAN MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

1 Ocak 2026 itibarıyla kamerası bulunmayan taksi, minibüs, otobüs ve servis araçları araç muayenesinden geçemeyecek. Denetimlerde eksiklik tespit edilen araç sahiplerine ayrıca idari para cezası uygulanacak.

KAMERA FİYATLARI 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Araç içi kamera sistemlerinin fiyatları, teknik özelliklere göre değişiklik gösteriyor. Piyasada temel sistemler 2 bin TL’den başlarken, yüksek çözünürlük, gece görüşü ve uzaktan erişim gibi özelliklere sahip modellerde rakamlar daha da yükseliyor.

Uzmanlar, kamera sistemlerinin yalnızca yasal bir zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu sistemlerin;

-Trafik güvenliğinin artırılması,

-Olası tartışma ve kazalarda delil oluşturması,

-Sürücülerin ve yolcuların kendilerini koruyabilmesi açısından önemli bir güvence sunduğu vurgulanıyor.