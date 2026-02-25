SGK uzmanı İsa Karakaş kaleme aldığı köşe yazısında milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili Ankara kulislerinden gelen bilgileri paylaştı. Karakaş’a göre artış oranı yüzde 25 ile sınırlı kalabilir. 5.000 TL ihtimali güçlenirken, son anda sürpriz bir artış da masada.

"Takvimler ilerliyor, nefesler tutuldu. Ramazan ayının manevi iklimi devam ederken milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var: 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?'"

2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor. Tatil 3,5 gün sürecek olsa da, 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi için esas mesele cüzdanlarını rahatlatacak bu ödeme.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN SERÜVENİ

Bayram ikramiyesi, 2018 yılında emekliler için büyük bir kazanım olarak hayatımıza girdi. O dönemde 1.000 TL olan ödeme, sonraki yıllarda şöyle değişti:

2018-2020: 1.000 TL (sabit)

2021: 1.100 TL

2023: 2.000 TL

2024: 3.000 TL

2025: 4.000 TL

"2018 yılında 1.000 TL ile rahat bir kurbanlık alınabilirken, çikolata + şeker parası bile kalıyordu. Bugün 4.000 TL ile bir hindi almak bile hayal oldu."

ANKARA KULİSLERİNDEN GELEN GÜÇLÜ SİNYALLER

Ankara kulislerinden gelen bilgiler, bu bayram mutlaka bir artış yapılacağını gösteriyor. Ekonomi yönetiminden gelen sinyaller, artışın %25 ile sınırlı kalması yönünde. Aksi takdirde bütçe dengeleri ve dezenflasyon süreci olumsuz etkilenebilir.

"Ekonomi yönetiminden gelen güçlü sinyaller 17 milyona yakın emekli ve hak sahiplerine verilecek ikramiyede yapılacak artış %25 ile sınırlı kalması yönünde. Aksi takdirde bütçe dengelerine ve dezenflasyon sürecine dikkate değer oranda olumsuz etkilemesinin söz konusu olacağı ileri sürülmektedir."

BAŞVURU İÇİN KRİTİK TARİH 28 ŞUBAT

İkramiyeyi almak isteyen emekliler için zaman daralıyor. Henüz emekli olmayan ve şartları uyan vatandaşların, 28 Şubat gününe kadar dilekçelerini SGK’ya ulaştırmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak.

KİMLER TAM, KİMLER HİSSELİ ÖDEME ALACAK?

İkramiyede herkes tam ödeme alamıyor:

Tam Ödeme: Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları eksiksiz alır.

Hisseli Ödeme: Dul ve yetimler aldıkları maaş oranına göre ödeme alır. Örneğin, ikramiye 5.000 TL ilan edilirse %25 yetim aylığı alan bir çocuk 1.250 TL, %50 dul aylığı alan bir eş 2.500 TL alır.

İş Göremezlik Geliri: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlar, derecelerine göre ödeme alır.

Dikkat: Primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ve banka/oda sandıklarından (TOBB vb.) emekli olanlar SGK'nın ikramiye ödemesinden yararlanamıyor.

ÖDEME TAKVİMİ VE MASADAKİ RAKAM

Ödemeler, gelenek bozulmadan bayramdan önce hesaplara geçecek. Tahsis numarasının son hanesine göre ödemeler, mart ayının ortasından itibaren kademeli olarak yapılacak.

Ankara kulislerinde 5.000 TL’lik rakamın ağırlık kazandığı belirtiliyor. Ancak Cumhurbaşkanımızın etkisiyle rakamın 5.500 TL’ye veya nadiren 6.000 TL’ye çıkması da konuşuluyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş "Hasılıkelam genel olarak şimdilik 5.000 TL’lik rakamın ağırlık kazandığını ve bu rakamın ilan edileceği beklenmektedir" şeklinde açıklamalarını noktaladı.