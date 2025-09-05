Vatandaşlar, fahiş artışlara karşı emlak rayiç bedellerine dava yoluyla itiraz edebiliyor. İstanbul’da bazı bölgelerde 10-15 katı bulan artışlara karşı itiraz için son gün 8 Eylül 2025. Peki emlak vergisine nasıl itiraz edilir? İşte emlak vergisi itiraz süreci ile ilgili bilinmesi gerekenler...

2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni rayiç bedeller açıklandı. Büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde belirlenen yeni değerler, emlak vergisini 10-15 kat artıracak.

Bu artış, sadece emlak vergisini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli, veraset ve intikal vergisi gibi birçok kalemi de doğrudan etkileyecek.

EKONOMİYE DOMİNO ETKİSİ

Yeni değerler yalnızca mülk sahiplerini değil, piyasayı da yakından ilgilendiriyor. Kira fiyatları, konut satışları, inşaat maliyetleri ve yatırım harcamaları bu artışlardan etkilenecek.

Uzmanlara göre rayiç bedellerdeki yükseliş, konut piyasasında zincirleme fiyat artışlarını beraberinde getirecek.

İTİRAZ İÇİN SON GÜN 8 EYLÜL

Emlak vergisi matrahına esas alınan metrekare değerlerine dava açma süresi adli tatile denk geldiği için uzadı.

İtiraz için belirlenen son tarih 8 Eylül 2025 Pazartesi. Burada dikkat çeken nokta, açılan davalarda verilecek iptal kararlarının aynı mahalle ya da sokaktaki tüm mükellefleri kapsayacak olması.

Yani bir kişinin açtığı dava, benzer durumdaki birçok vatandaşı da ilgilendirecek. Ancak belediyelere yapılan başvurular dava süresini durdurmuyor. Bu nedenle vatandaşların doğrudan vergi mahkemelerine başvurmaları gerekiyor.

UZMANALRDAN KRİTİK UYARI

Konuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan Avukat Serkan Ekici, “Emlak vergisi matrahını oluşturan rayiç bedellerdeki güncellemeler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ve ekonomik dinamikleri yansıtmayı hedefleyen idari bir uygulamadır. Hukuk sistemimiz, vergi mükelleflerine kendi taşınmazlarına ilişkin somut delilleriyle (emsal kıyaslama, eksik bildirim, maddi hata vb.) başvurarak idari itiraz ve ardından yargı yoluyla hak arayışı imkânı tanımaktadır. Sürecin sağlıklı işlemesi için vatandaşlarımızın tebligatlardaki rayiç bedeli dikkatle incelemeleri ve hukuki süreçleri takip etmeleri kendi menfaatleri açısından faydalı olacaktır” dedi.

İTİRAZ ETMEYEN ÖDEMEK ZORUNDA

Son üç güne girilen süreçte, dava açmayan vatandaşlar belirlenen yüksek emlak vergilerini ödemek durumunda kalacak. Uzmanlar, hak kaybı yaşamamak için sürenin kaçırılmaması gerektiğini vurguluyor.