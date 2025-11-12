Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen uygulamaya göre, ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Özel araç sahipleri için yasal zorunluluk bulunmasa da, can ve mal güvenliği açısından kış lastiği takılması büyük önem taşıyor.

Bu yıl uygulamanın başlangıç tarihi, olumsuz hava koşullarının erken başlaması nedeniyle 1 Aralık’tan 15 Kasım’a çekildi.

KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR YOLA DEVAM EDEMEYECEK

Denetimler ülke genelinde artırılacak. Trafik ekipleri, kış lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin vermeyecek. Bu sayede, özellikle yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde trafik kazaları ve yol kapanmaları en aza indirilmeye çalışılacak.

Ekipler, hem şehir içi hem şehirlerarası yollarda tedbirsiz sürücülere cezai işlem uygulayacak.

LASTİĞİN ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT!

Uzmanlar, yalnızca kış lastiği takmanın yeterli olmadığını belirtiyor. Lastiklerin üretim tarihi ve diş derinliği de güvenli sürüş için büyük önem taşıyor.

Her ne kadar kullanılmamış olsa da, raf ömrünü doldurmuş lastikler yol tutuşunu kaybedebilir ve sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir.

7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yaz lastiklerinin performansı düşerken, kış lastikleri daha iyi yol tutuşu ve fren mesafesi sağlıyor.

SON TARİH 15 KASIM!

Kış mevsiminin zorlu koşullarında güvenli sürüş için kış lastiği takmak artık bir tercih değil, zorunluluk.

Uzmanlar, Araç sahipleri, cezalarla karşılaşmamak ve güvenli bir sürüş sağlamak için '15 Kasım’a kadar lastik değişimlerini tamamlamalı.' uyarısında bulunuyor.